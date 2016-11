Motorvision.TV 14:15 bis 15:05 Motorsport Monster Jam FS1 Championship Series St. Louis, Missouri USA 2016 Stereo 16:9 Merken Zum siebten Event der Saison sind die ultimativen Mega-Trucks des Monster Jam 2016 zu Gast im Edwad Jones Dome in St. Louis. Der Kuppelbau in Missouri fasst bis zu 70.000 Zuschauer und war bis ins Jahr 2015 die Heimat der NFL St. Louis Rams. Grave Digger, Max D, Monster Energy, Soldier Fortune, El Toro Loco, Pirates Curse, Lucas Oil Crusader, Avenger, JunkYard Dog, Hooked, Overkill Evolution, Brutus, Stone Crusher, King Krunch, Black Stallion und der War Wizard machen ihre Aufwartung und mit Becky McDonough und Linsey Weenk sind zwei Damen am Start. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Monster Jam FS1 Championship Series