Spiegel TV Wissen 03:00 bis 03:55 Dokumentation Die Chinesen kommen Amerika GB 2011 Merken Amerika - Das südamerikanische Schwellenland Brasilien profitiert zum einen vom enormen chinesischen Rohstoffhunger. Eisenerz und Soja sind wichtige Exportgüter im brasilianisch-chinesischen Handel, der durch umfangreiche Investitionen in die brasilianische Infrastruktur befeuert werden soll. Zu leiden haben darunter v.a. die Ureinwohner, die ihr Land an Minenbetreiber und Agrarkonzerne verlieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie