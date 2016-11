Spiegel TV Wissen 23:40 bis 00:25 Reportage Jenseits des guten Geschmacks - Ein kulinarischer Ethnologe in Thailand D 2014 Merken Jenseits des guten Geschmacks: Ratte vom Grill, Sauce aus dem Mageninhalt der Kuh oder Paste aus Wasserwanzen. Was hierzulande als ungenießbar gilt, wird in manchen Gegenden Südostasiens als Delikatesse geschätzt: Ein Deutscher ist nach Thailand gereist, um all diese "Köstlichkeiten" zu probieren: Der Ethnologe Marin Trenk lebte neun Monate lang in dem asiatischen Land. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jenseits des guten Geschmacks - Ein kulinarischer Ethnologe in Thailand