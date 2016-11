RTL Crime 02:45 bis 03:35 Serien Utopia GB 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Die Gruppe hat sich in einem verfallenen Gutshaus versteckt und versucht, die geheimen Botschaften des Manuskripts zu entschlüsseln. Alle kämpfen um ihr Überleben und wollen "Mr. Rabbits" wahre Identität entschlüsseln, in der Hoffnung, dass sie endlich wieder in ihren Alltag zurückkehren können. Doch es scheint noch ein langer Weg vor ihnen zu liegen, bevor sie genug Informationen gesammelt haben, um dieses gut gehütete Rätsel zu lösen. Währenddessen werden andere Geheimnisse gelüftet, die verschiedene Gruppenmitglieder betreffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fiona O'Shaughnessy (Jessica Hyde) Alexandra Roach (Becky) Nathan Stewart-Jarrett (Ian Johnson) Adeel Akhtar (Wilson Wilson) Oliver Woollford (Grant Leetham) Paul Higgins (Michael Dugdale) Neil Maskell (Arby) Originaltitel: Utopia Regie: Alex Garcia Lopez, Wayne Che Yip Drehbuch: Dennis Kelly Musik: Cristobal Tapia de Veer Altersempfehlung: ab 16