Junior 17:55 bis 19:30 Kinderfilm Pippi Langstrumpf S, D 1969 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eines Tages reitet ein rothaariges, sommersprossiges Mädchen in ein kleines Städtchen ein. Es hat einen Affen bei sich, den es "Herr Nilsson" nennt und außerdem hat es einen Koffer voller Goldmünzen. Tommy und Anika schliessen Freundschaft mit Pippi, die ein ganz herrliches, ungebundenes Leben führt. Pippi lässt sich keineswegs durch die Leiterin des Jugendamtes beirren, die sie in eine Schule stecken will. Auch mit der örtlichen Polizei und den Gaunern hat sie ein leichtes Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Inger Nilsson (Pippi) Pär Sundberg (Tommy) Maria Persson (Annika) Margot Trooger (Fräulein Prusselius) Ulf G. Johnsson (Polizist Kling) Göthe Grefbo (Polizist Klang) Beppe Wolgers (Pippis Vater) Originaltitel: Pippi Laengstrump Regie: Olle Hellbom Drehbuch: Astrid Lindgren Kamera: Kalle Bergholm Musik: Konrad Elfers Altersempfehlung: ab 6