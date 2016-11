Junior 14:45 bis 15:10 Trickserie Enyo - Auf der Suche nach dem Tal des Lebens Gefahr im Nebel D, B, DK, AUS 2008-2010 Stereo 16:9 Merken Das Tal, dem die Doodjies auf ihrer Wanderung ins Tal des Lebens folgen, ist eng, und der Weg ist kaum überschaubar. Während Ito und Enyo die Felsen erklimmen wird der Stamm allmählich knietief von einem Nebel eingeschlossen, der sich als höchst gefährlich erweist. Ein zweiter Nebel droht, den kompletten Stamm bis in Kopfhöhe einzuschließen und damit das Leben aller ernstlich zu bedrohen! Quag Naga blockiert den Eingang des Tals und wartet auf seine Chance, in den Besitz des sagenhaften Amuletts zu kommen, das Enyo trägt und dass angeblich der Schlüssel zum Erreichen des Tal des Lebens ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Legend of Enyo Regie: Mark Sonntag Drehbuch: Sam Carroll Musik: Russell Thornton Altersempfehlung: ab 6