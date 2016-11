Niederlande 2 15:00 bis 15:30 Sonstiges 100% Hindoe? Gemengde relaties NL 2016 HDTV Merken Volgens vele hindoeïstische geschriften is de wereld één familie. Presentator Narsingh Balwantsingh onderzoekt in hoeverre dat in de praktijk ook zo is. Hij doet dat door middel van een speciale test waarmee hij o.a. hindoestanen op de proef stelt over hun vooroordelen. Verder ontmoet hij Ashna Devi die een relatie heeft met een Kaapverdiaan en Priya die een relatie heeft met een Turk. In Google-Kalender eintragen Moderation: Narsingh Balwantsingh Originaltitel: 100% Hindoe