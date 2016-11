Niederlande 2 08:55 bis 09:10 Sonstiges Ik Mis Je NL 2016 HDTV Merken Janneke, de dochter van Ad en Anneke Plante, wordt plotseling ongeneeslijk ziek als ze 21 jaar is. Als ze hoort dat haar einde nadert, nodigt ze al haar vrienden en bekenden uit om bij haar langs te komen. Vijf weken lang is het een komen en gaan van mensen die het leven nog met haar willen vieren. Janneke heeft hoop. Ze is op weg naar een betere wereld. Vlak voordat Sietse, de man van Immy de Boer, naar zijn werk gaat, krijgt hij een hartinfarct. Na de behandeling kan hij volgens de dokter wel honderd worden. Maar Immy krijgt een cynische man terug. Ze herkent haar Sytse niet meer. Nog voor hij aan de revalidatie begint, krijgt hij een hartstilstand. Voor Immy is dit allemaal moeilijk te verwerken. In Google-Kalender eintragen Moderation: Arjan Lock, Hella Van der Wijst Originaltitel: Ik Mis Je