Seattle wird von einer mysteriösen Mordserie erschüttert, während ein hinterhältiger Vampir sich an Bella (Kristen Stewart) rächen will. Inmitten des Aufruhrs steht sie vor der Entscheidung zwischen ihrer Liebe zu Edward (Robert Pattinson) und der Freundschaft zu Jacob (Taylor Lautner). Bella weiß, dass ihre Wahl den ewigen Kampf zwischen Vampiren und Werwölfen neu entfachen könnte. - Dramatischer und härter als die Vorgänger: Teil 3 der erfolgreichen Blutsaugersaga. In Google-Kalender eintragen