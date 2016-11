Discovery Channel 20:15 bis 21:40 Dokusoap Harley & the Davidsons - Legende auf zwei Rädern USA 2015 Stereo 16:9 Merken Wir schreiben das Jahr 1903: In Milwaukee haben die Freunde William "Bill" Harley und Arthur Davidson nichts als Flausen im Kopf. Doch allmählich wird es Zeit an die Zukunft zu denken. Als Bauzeichner Bill gerade sein Fahrrad repariert, kommt Arthur mit einer zündenden Idee um die Ecke. Warum nicht ein eigenes Geschäft eröffnen? Eine Firma für motorisierte Zweiräder! Trotz anfänglicher Zweifel wagen die beiden technikaffinen jungen Männer den Schritt in die berufliche Selbständigkeit. Allerdings fehlen dazu wichtige Komponenten: Material, Werkzeug und Geld! Von der Partnerakquise über die Errichtung einer spartanischen Hinterhofwerkstatt bis zum ersten Prototyp: Diese Fo In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michiel Huisman (Walter Davidson) Bug Hall (Arthur Davidson) Robert Aramayo (Bill Harley) Gabriel Luna (Eddie Hasha) Annie Read (Caroline Jachthuber) Essa O'Shea (Clara Davidson) Originaltitel: Harley And the Davidsons Regie: Ciaran Donnelly Drehbuch: Evan Wright Musik: Mateo Messina Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 366 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 176 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 96 Min. Das Schwiegermonster

Komödie

Sat.1 02:05 bis 03:40

Seit 61 Min.