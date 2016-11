Discovery Channel 11:40 bis 12:30 Dokusoap Ausgesetzt in der Wildnis Patagonien 1 USA 2006 Stereo 16:9 Merken In dieser Episode springt Bear Grylls über einem riesigen Eisfeld im Süden Patagoniens ab. Er verbringt die Nacht in einem Schneeloch, das ihm kaum Schutz vor einem tobenden Blizzard bietet. Weiter geht es dann auf allen Vieren durch den Wald - immer auf der Suche nach Würmern, Käfern und anderen Insekten, die eine willkommene Proteinquelle für ausgemergelte Abenteurer bieten. Danach segelt der Engländer im selbstgebauten Boot über einen eiskalten See und muss am Ende ans Ufer schwimmen, um sich in Sicherheit zu bringen. Kein Spaß bei nur einem Grad über Null. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man Vs. Wild Altersempfehlung: ab 6