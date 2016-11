Discovery Channel 08:35 bis 09:00 Unterhaltung Adam Richman - Jäger des ultimativen Geschmacks Austin, Texas USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Restaurant, das eine geheime Speisekarte für Insider bereit hält, ein köstliches Sandwich, welches sich hinter einem Bücherregal verbirgt, und ein Monster-Burger, den nur die Eingeweihten bestellen: In dieser Folge verschlägt es Adam Richman nach Austin, Texas. Dort ist der Food-Liebhaber unter anderem zu Gast in der "Firehouse Lounge" . Das Insider-Lokal ist wie ein Speakeasy aus den Zeiten der Prohibition aufgemacht. Aber dort gibt es nicht nur Cocktails, sondern auch Feuerschlucker und leckere Delikatessen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man Finds Food