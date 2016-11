Sky Nostalgie 23:45 bis 01:15 Komödie Meine Lieblingsfrau USA 1940 SW 20 40 60 80 100 Merken Sieben Jahre lang hat Anwalt Nick Arden (Cary Grant) um seine Frau Ellen (Irene Dunne) getrauert. Die ist seit einem Schiffsunglück verschollen. Nick hat es satt, allein zu sein. Er beschließt, wieder zu heiraten. Just am Tage seiner Hochzeit taucht die totgeglaubte Ellen wieder auf. Das Chaos ist vorprogrammiert. - Geistreiche Screwball-Komödie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Irene Dunne (Ellen Arden) Cary Grant (Nick Arden) Randolph Scott (Steve Burkett) Gail Patrick (Bianca Bates) Ann Shoemaker (Ellens Mutter) Scotty Beckett (Tim Arden) Mary Lou Harrington (Chinch Arden) Originaltitel: My Favorite Wife Regie: Garson Kanin Drehbuch: Bella Spewack, Sam Spewack Kamera: Rudolph Maté Musik: Roy Webb Altersempfehlung: ab 16