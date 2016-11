Sky Nostalgie 16:50 bis 18:30 Komödie Ein Hauch von Nerz USA 1962 20 40 60 80 100 Merken Cathy (Doris Day) ist erst seit kurzer Zeit in New York. Sie verliebt sich in den attraktiven Geschäftsmann Philip (Cary Grant) und will ihn heiraten. Doch Philip denkt gar nicht daran, sein bequemes Junggesellendasein aufzugeben. - 1963 mit dem Golden Globe für die beste Komödie des Jahres ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cary Grant (Philip Shayne) Doris Day (Cathy Timberlake) Gig Young (Roger) Audrey Meadows (Connie Emerson) Alan Hewitt (Doktor Gruber) John Astin (Mr. Everett Beasley) Dick Sargent (Harry Clark) Originaltitel: That Touch of Mink Regie: Delbert Mann Drehbuch: Stanley Shapiro, Nate Monaster Kamera: Russell Metty Musik: George Duning Altersempfehlung: ab 16