Schauspieler: Pat Boone (Alec McEwen) James Mason (Prof. Oliver Lindenbrook) Arlene Dahl (Carla Goetaborg) Diane Baker (Jenny) Thayer David (Graf Saknussemm) Peter Ronson (Hans) Alan Napier (Dean)

Originaltitel: Journey to the Center of the Earth Regie: Henry Levin Drehbuch: Charles Brackett, Walter Reisch Kamera: Leo Tover Musik: Bernard Herrmann