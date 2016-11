Sky Atlantic HD 17:00 bis 18:05 Krimiserie Brotherhood Freund oder Feind USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gangsterboss Freddie (Kevin Chapman) setzt Nozzoli (John Fiore) darauf an, Michael (Jason Isaacs) umzubringen und wendet sich an Declan (Ethan Embry), um sich selbst zu schützen. Michaels Bruder Tommy (Jason Clarke) hat es auf die Stelle des Repräsentantensprechers abgesehen. Unterdessen setzt sich seine Ehefrau Eileen (Annabeth Gish) mit seinen Affären auseinander. - Zwischen Macht und Mob: vielschichtige Polit- und Gangsterserie mit genau gezeichneten Charakteren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Isaacs (Michael Caffee) Jason Clarke (Tommy Caffee) Annabeth Gish (Eileen Caffee) Kevin Chapman (Freddie Cork) Ethan Embry (Declan "Decko" Griggs) John Fiore (Alphonse Nozzoli) Janel Moloney (Dana Chase) Originaltitel: Brotherhood Regie: Ed Bianchi Drehbuch: Blake Masters, Henry Bromell Altersempfehlung: ab 16