Sky Atlantic HD 11:55 bis 13:00 Serien Die Sopranos Nur für Langzeitparker USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Carmela und Tony haben sich wieder versöhnt. Dafür musste Tony versprechen, dass er in Zukunft die Finger von anderen Frauen lässt. Adriana versucht Christopher davon zu überzeugen, an dem Zeugenschutzprogramm teilzunehmen. Ohne Erfolg, wie sie jedoch leider erst zu spät feststellt. Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Edie Falco (Carmela Soprano) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Dominic Chianese (Onkel Junior) Tony Sirico (Paulie Walnuts) Robert Iler (Anthony Soprano jr.) Originaltitel: The Sopranos Regie: Timothy Van Patten Drehbuch: David Chase, Terence Winter Kamera: Alik Sakharov Altersempfehlung: ab 16