Die attraktive Kate (Meg Ryan) kann es nicht fassen: Ihr Verlobter Charlie (Timothy Hutton) hat sich in Paris in eine Französin verliebt. Wütend jettet sie Charlie hinterher. Im Flugzeug lernt Kate den französischen Lebenskünstler Luc (Kevin Kline) kennen. Und der bringt ihre Gefühle ziemlich durcheinander. - Freche Screwball-Komödie mit einer bezaubernden Hauptdarstellerin.