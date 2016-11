Classica 01:35 bis 03:15 Musik Europakonzert aus Prag Symphonie Nr. 35 D-Dur KV 385 "Haffner" / Klavierkonzert Nr. 22 Es-Dur KV 482 / Hornkonzert Nr. 1 D-Dur KV 412 / Symphonie Nr. 36 C-Dur KV 425 "Linzer" D 2006 Stereo 16:9 Merken Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Sinfonie Nr. 35 D-Dur KV 385 "Haffner" - Klavierkonzert Nr. 22 Es-Dur KV 482 - Hornkonzert Nr. 1 D-Dur KV 412 - Sinfonie Nr. 36 C-Dur KV 425 "Linzer". Daniel Barenboim (Klavier und Leitung), Radek Baborák (Horn), Berliner Philharmoniker. Aufgenommen im Ständetheater Prag, in dem Mozarts "Don Giovanni" und "La clemenza di Tito" uraufgeführt wurden. Die Europakonzerte der Berliner Philharmoniker sind ein Beitrag des renommierten Orchesters zur europäischen Vereinigung. Sie finden jedes Jahr am 1. Mai in einem anderen europäischen Ort statt, 2006 in Prag. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Radek Baborák (Horn), Daniel Barenboim (Klavier) Originaltitel: Europa Konzert 2006 from Prague Musik: Wolfgang Amadeus Mozart