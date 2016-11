MGM 04:55 bis 06:45 Komödie Jack und Sarah - Daddy im Alleingang F, GB 1995 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der vielbeschäftigte Jack arbeitet in einer Anwaltskanzlei, renoviert sein Haus und kümmert sich obendrein liebevoll um seine Frau Sarah, die kurz vor der Geburt ihres Kindes steht. Doch dann stirbt Sarah bei der Niederkunft und für Jack bricht die Welt zusammen. Er läßt seine neugeborene Tochter links liegen und ergibt sich voller Selbstmitleid dem Alkohol. Dieser Selbstzerstörung sehen seine Eltern jedoch nicht lange zu: Eines morgens findet er sein Baby neben sich auf dem Bett. Liebenswerte Komödie über die Alltagsprobleme alleinerziehender Väter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard E. Grant (Jack) Samantha Mathis (Amy) Judi Dench (Margaret) Ian McKellen (William) Cherie Lunghi (Anna) Eileen Atkins (Phil) Imogen Stubbs (Sarah) Originaltitel: Jack and Sarah Regie: Tim Sullivan Drehbuch: Tim Sullivan Kamera: Jean-Yves Escoffier Musik: Simon Boswell Altersempfehlung: ab 6