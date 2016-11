MGM 20:15 bis 21:55 Actionfilm Missing in Action USA 1984 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Colonel Braddock (Chuck Norris) gelingt nach Jahren die Flucht aus einem vietnamesischen Gefangenenlager. Seine Berichte über die menschenunwürdigen Zustände dort treffen bei den Politikern in Washington auf taube Ohren. Zudem streiten die vietnamesischen Behörden rundweg ab, weitere US-Soldaten gefangen zu halten. Kurzerhand nimmt Braddock die Angelegenheit in die eigenen Hände: Er kehrt schwer bewaffnet zurück, um die Kameraden zu befreien. - Actionveteran Chuck Norris als stahlharter Kämpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Braddock) M. Emmet Walsh (Tucker) David Tress (Porter) Lenore Kasdorf (Ann) Pierrino Mascarino (Jacques) James Hong (General Tran) Ernie Ortega (Vinh) Originaltitel: Missing in Action Regie: Joseph Zito Drehbuch: James Bruner Kamera: João Fernandes Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 16

