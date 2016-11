Am Flughafen stößt June (Cameron Diaz) mit einem attraktiven Fremden (Tom Cruise) zusammen. Zufall? Auf jeden Fall der Beginn eines unglaublichen Abenteuers: Der Fremde entpuppt sich als Ex-Agent mit Technologie-Knowhow und unangenehmen Feinden. Prompt findet sich June in einer verrückten Verfolgungsjagd rund um den Globus wieder. - Atemlose Action, wunderbarer Witz: zwei Superstars auf unglaublicher Schnitzeljagd. In Google-Kalender eintragen