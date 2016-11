Sky Krimi 23:40 bis 00:45 Krimiserie Kommissarin Lund DK 2007 Nach dem Buch von Srren Sveistrup Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nanna hatte einen älteren Liebhaber. Ihr Vater wusste davon und drängte sie, die Affäre zu beenden. Als Nannas Mutter davon erfährt, kommt es zum heftigen Streit. Ein Taxifahrer gibt inzwischen an, die Tote am Hinterausgang des Rathauses abgesetzt zu haben. Sarah und Jan vermuten, dass sie dort ihren Mörder getroffen hat und die Spur somit ins Rathaus führt. Unterdessen leidet zusehends Sarahs Beziehung unter den Ermittlungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Lars Mikkelsen (Troels Hartmann) Bjarne Henriksen (Theis Birk Larsen) Ann Eleonora Jørgensen (Pernille Birk Larsen) Søren Malling (Jan Meyer) Marie Askehave (Rie Skovgaard) Troels II Munk (Hans Buchard) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Charlotte Sieling Drehbuch: Michael W. Horsten Kamera: Jørgen Johansson Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12