Sky Krimi 20:15 bis 21:50 Krimi Dicte Der Menschenfänger DK 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf einem Parkplatz, der als Schwulen-Treffpunkt bekannt ist, wird eine männliche Leiche gefunden. Ein furchtbarer Anblick für die Polizei: Der Kopf der Leiche steckt in einer Plastiktüte, ihre Augen wurden entfernt. Das lenkt die Aufmerksamkeit von Kommissar Wagner auf den Organhandel in der Region. Es beginnt eine dramatische Suche nach dem Mörder des jungen Mannes. Sie führt Dicte in das Privatleben eines der führenden Banker Dänemarks und bringt sie in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iben Hjejle (Dicte Svendsen) Lars Brygmann (John Wagner) Lærke Winther (Anne Skov Larsen) Lene Maria Christensen (Ida Marie Svensson) Ditte Ylva Olsen (Bendtsen) Emilie Kruse (Rose Svendsen) Dar Salim (Bo Skytte) Originaltitel: Dicte Regie: Kasper Barfoed Drehbuch: Dorthe Warnø Høgh, Ida Maria Rydén, Ina Bruhn, Rikke de Fine Licht Kamera: Niels Buchholzer Musik: Jeppe Kaas Altersempfehlung: ab 12

