Sky Krimi 17:45 bis 18:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 105 Fisslers Flucht D 2007 Stereo 16:9 Dieter Fissler, ein Sträfling, den Korbinian Hofer hinter Gitter gebracht hatte, ist bei einem Freigang entflohen. Hofer und sein Kollege Lind suchen den Juwelier Hartwig auf, denn gegen den hatte Fissler einst Morddrohungen ausgesprochen. Der nimmt die Sache auf die leichte Schulter. Am nächsten Morgen liegt Hartwig tot in seinem Laden. Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Tom Mikulla (Christian Lind) Max Müller (Michael "Michi" Mohr) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Franz-Xaver Wendleder Kamera: Afam Bilson Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12