Sky Krimi 08:30 bis 09:20 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 540 Der stumme Diener D 2015 Stereo 16:9 HDTV Heinz Wiesner, Chauffeur der Familie von Kliche, wird tot in einer Telefonzelle gefunden. Die Obduktion ergibt Erstaunliches: Er wurde mit einer Überdosis des Fingerhut-Giftes umgebracht. Die SOKO stößt bei ihren Recherchen auf merkwürdige Familienverhältnisse beim Arbeitgeber des Toten. Hauptkommissar Bauer ist schnell klar, dass in diesem verschworenen Kreis der Mörder sein muss. Schauspieler: Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) Joscha Kiefer (Dominik Morgenstern) Roland Koch (Leo Schneider) Thomas Darchinger (Friedrich von Kliche) Tanja Szewczenko (Claudine von Kliche) Ingrid Resch (Margarete von Kliche) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Till Müller-Edenborn Drehbuch: Renate Martin, Ralf Löhnhardt Kamera: Simon Zeller, Manuel Steer Musik: Rainer Oleak