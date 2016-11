Heimatkanal 23:35 bis 01:00 Heimatfilm Edelweißkönig D 1975 Nach dem Roman von Ludwig Ganghofer Stereo 20 40 60 80 100 Merken Bergbauernmadl Hanni erwartet ein Kind vom jungen Grafen Luitpold und begeht - als er sie nicht heiraten will - Selbstmord. Daraufhin schlägt ihr Bruder Ferdl den Grafen unabsichtlich bewusstlos und flieht ins Gebirge, wo er in eine Schlucht stürzt und für tot gehalten wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Hoffmann (Ferdl) Adrian Hoven (Finkenbauer) Ute Kittelberger (Veverl) Werner Umberg (Gigi) Monika Dahlberg (Enzi) Kristina Nel (Hanni) Alexander Stephan (Graf Luitpold) Originaltitel: Ludwig Ganghofer: Der Edelweißkönig Regie: Alfred Vohrer Drehbuch: Werner P. Zibaso Kamera: Ernst W. Kalinke Musik: Ernst Brandtner, Fritz Baader Altersempfehlung: ab 6