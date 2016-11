Heimatkanal 17:15 bis 18:45 Tanz Der Komödienstadel - Herz am Spieß D 1976 Stereo Merken "Herz am Spieß" ist nicht nur ein Gericht auf der Speisekarte, sondern es deutet gleichzeitig den Seelenzustand der Hauptpersonen an. Bedingt durch merkwürdige Klauseln eines Testaments, soll die junge Erbin des Hotels die Erbschaft mit einem entfernten Verwandten teilen. Dieser kommt ungepflegt und verwahrlost, um sein Erbe zu besichtigen. Wie beabsichtigt bringt ihm seine Miterbin wenig Interesse entgegen, aber beide beschließen zunächst eine Scheinehe. Der Scheinehemann fängt allmählich doch noch Feuer - und erscheint als sein eigener Bruder auf der Bildfläche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina de Bruyn (Mali Hohenleitner) Erni Singerl (Rosa, ihre Tante) Karl Tischlinger (Hupfauer, ihr Vetter) Gerhart Lippert (Martin Wenninger) Barbara Rath (Helga Kustermann) Max Griesser (Lenz, Hoteldiener) Originaltitel: Der Komödienstadel Drehbuch: Maximilian Vitus