Heimatkanal 05:50 bis 07:15 Märchenfilm König Drosselbart D 1962 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Es war einmal eine schöne, aber hochmütige Prinzessin, die alle prinzen und Könige verhöhnte, die um ihre Hand anhielten. Auch mit König Drosselbart trieb sie ihren Spott. Ihr Vater war darüber so erzürnt, dass es ihr befahl, den erstbesten Bettler zu heiraten, der an das Tor des Schlosses klopfen würde. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Felix Grimm (König Drosselbart) Henriette Gonnermann (Prinzessin) Axel Kubitzky (Pompus) Eberhardt Guth (Fridolin) Sylvia Traczyk (Geraldine) Originaltitel: König Drosselbart Regie: Fritz Genschow Drehbuch: Renée Stobrawa, Ruth Hoffmann Kamera: Peter Zeller Musik: Richard Stauch

