Spiegel Geschichte 22:30 bis 23:15 Dokumentation Science Fiction - Unendliche Weiten Zeitreisen USA, GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Zeitreisen ist ein Menschheitstraum, der schon in der Frühzeit der Science-Fiction aufgegriffen wurde: 1895 lieferte H.G. Wells mit seinem Roman "Die Zeitmaschine" den Prototyp des unerschrockenen Zeitreisenden und seines Fahrzeugs. Zu den spektakulärsten Epigonen dieses Gerätes zählt das Gefährt aus "Zurück in die Zukunft". "Doc Brown" höchstpersönlich - Christopher Lloyd - erzählt, wie die Zeitmaschine in einen DeLorean kam und welche Probleme das Zeitreisen für seinen Schützling Marty McFly mit sich brachte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Real History Of Science Fiction

