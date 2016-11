Spiegel Geschichte 14:50 bis 16:40 Drama Merry Christmas F, D, GB, B, RUM, N 2005 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Weihnachten 1914 an der Westfront: Die französischen, britischen und deutschen Truppen liegen sich schon seit Monaten in einem tödlichen Kampf gegenüber. Nach der anfänglichen Kriegsbegeisterung sind die Männer müde und ausgelaugt und haben auf beiden Seiten nur noch den Wunsch nach Frieden. Die dänische Sopranistin Anna Sörensen will sich diesen Wunsch erfüllen, indem sie Kronprinz Wilhelm von Preußen zu einem Konzertabend in der Nähe der Westfront überredet, an dem auch ihr Geliebter teilnehmen soll: der Berliner Tenor Nikolaus Sprink, der zu dieser Zeit ebenfalls im Schützengraben liegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diane Kruger (Anna Sörensen) Benno Fürmann (Nikolaus Sprink) Daniel Brühl (Horstmayer) Guillaume Canet (Lieutenant Audebert) Gary Lewis (Palmer) Dany Boon (Ponchel) Lucas Belvaux (Gueusselin) Originaltitel: Joyeux Noël Regie: Christian Carion Drehbuch: Christian Carion Kamera: Walther van den Ende Musik: Philippe Rombi Altersempfehlung: ab 12