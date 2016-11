KI.KA 17:35 bis 18:05 Show 1, 2 oder 3 Geheimnisvolles Leuchten D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Geheimnisvolles Leuchten: Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und flinke Beine: Denn die Kandidaten geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder. Die Ehrlich Brothers sind zu Gast bei "1, 2 oder 3" und haben ein paar Tricks vorbereitet, mit denen sie das Studio zum Leuchten bringen. Denn die Fragen drehen sich um alles, was leuchtet. Die Sonne, Glühwürmchen oder Leuchtpilze: Es gibt viele Gründe, warum etwas leuchtet, und die Natur hat zahlreiche Tricks auf Lager, um Licht ins Dunkel zu bringen. Elton erklärt seinen Kandidaten, warum es Leuchtpilze gibt und warum die Sterne so schön strahlen. In einer sternenklaren Nacht können wir mit bloßem Auge bis zu 3000 Sterne am Himmel leuchten sehen. Sie werden auch selbstleuchtende Himmelskörper genannt. Der Mond kann nicht selbst leuchten, weil er keine eigene Energiequelle hat. Wieso sehen wir dann trotzdem einen leuchtenden Mond am Himmel? Und weshalb ist der Mond mal sichel- und mal ballförmig? Antworten auf diese Fragen findet der 17-jährige Fabian aus Wiesbaden in einer Sternwarte in Mainz. Neben dem Mond gibt es heute noch anderes Geheimnisvolles zu entdecken. Elton macht sich auf die Suche nach einem bestimmten Vampir, dem "Vam-Piet". Ist er tatsächlich so gruselig, wie es heißt? Die heutigen Kandidaten kommen aus Ramelsloh (Deutschland), Mariapfarr (Österreich) und Istanbul (Türkei). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elton Gäste: Gäste: Ehrlich Brothers (Showmagier-Duo) Originaltitel: 1, 2 oder 3 Regie: Andreas Heller, Dirk Nabersberg Musik: Stefan Raab