KI.KA 15:00 bis 15:50 Kinderserie Lotta Ein Weihnachtsbaum muss her / Bahn fahren ist lustig S 1995-1996

Ein Weihnachtsbaum muss her: Lotta ist fest davon überzeugt, dass sie alles kann, fast alles! Sie kann singen, pfeifen, den Haushalt in Ordnung halten, nur Slalom fahren, das kann sie nicht. Aber sie ist entschlossen, dies zu lernen. Die Mutter bittet sie, Tante Berg, die krank ist, zu besuchen. Sie gibt Lotta zwei Tüten, eine für Tante Berg und eine für die Mülltonne. Lotta fährt auf Skiern zu Tante Berg und wirft dabei die falsche Tüte in die Mülltonne. Als sie das bemerkt, ist der Jammer groß, aber Kalle Fransson, der Müllmann, hat die richtige Tüte gerettet. Zu Hause erwartet Lotta eine traurige Nachricht. Der Vater hat keinen Weihnachtsbaum mehr bekommen, alle waren ausverkauft. Da greift Lotta ein. 

Bahn fahren ist lustig: Lotta, ihre Geschwister und die Mutter reisen mit dem Zug zu den Großeltern. Die Kinder sitzen nicht sehr lange folgsam im Abteil. Lotta bringt mit ihren Bemerkungen und kleinen Untaten die Mutter ganz schön in Verlegenheit. Jonas und Mia nutzen einen unbeobachteten Moment, verlassen den Zug und halten sich auf dem Bahnsteig auf. Erst in letzter Sekunde vor der Abfahrt erreichen sie noch das letzte Abteil.

Schauspieler: Grete Havnesköld (Lotta) Linn Gloppestad (Mia) Martin Andersson (Jonas) Beatrice Järas (Mama) Claes Malmberg (Papa) Margreth Weivers (Tante Berg) Originaltitel: Lotta på Bråkmakargatan Regie: Johanna Hald Drehbuch: Astrid Lindgren, Johanna Hald Musik: Stefan Nilsson, Sixten Sundling