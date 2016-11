KI.KA 08:50 bis 09:00 Magazin neuneinhalb Geniale Idee - Wie erfindet man etwas? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ein Kühlschrank mit stufenlos verstellbaren Fächern, ein Mehrfachnussknacker und ein Propeller, der Wildtiere schützen soll - das sind die brandneuen Tüfteleien des Nussknacker-Erfinderclubs aus Cham. Und die will sich Johannes heute anschauen. Er besucht die Nussknacker in ihrer Erfinderwerkstatt und begleitet sie zu einer großen Erfindermesse. Dort präsentieren die Nachwuchstüftler ihre Ideen möglichen Käufern aus aller Welt - und hoffen auf Medaillen für ihre Erfindungen. Ob die Nussknacker eine Goldmedaille absahnen? Welche skurrilen Erfindungen Johannes auf der Messe entdeckt? Und wie man überhaupt etwas erfindet? Das erfährt man in dieser Folge von "neuneinhalb". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: neuneinhalb