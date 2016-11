History 05:50 bis 06:45 Dokumentation Die legendären Schätze der Tempelritter Captain Kidds Vermächtnis USA 2015 Stereo 16:9 Merken Barry und Scott lernen die Bedeutung hinter einem der Symbole auf dem Metallbarren kennen, von dem sie glauben, dass er einst Captain Kidd gehört haben könnte. Das bringt sie der Verbindung zwischen Piraten und Tempelrittern einen Schritt näher und damit auch der Suche nach dem verlorenen Schatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pirate Treasure of the Knights Templar Altersempfehlung: ab 12

