ARTE 23:35 bis 00:30 Magazin Stars von morgen revisited Was ist aus ihnen geworden? D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit fünf Jahren bereitet Rolando Villazón seinen jungen Gästen die Bühne für ihren Sprung in die ganz große Klassik-Karriere. In 24 Folgen der "Stars von morgen" waren inzwischen fast 100 junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt zu Gast. Hat der Startenor vielleicht manchmal den Mund doch etwas zu voll genommen, wenn er seine Gäste als "Stars von morgen" ankündigte? ARTE blickt hinter die Kulissen und zeigt, was heute aus den jungen Künstlerinnen und Künstlern geworden ist. Für die meisten hat sich der Traum von der internationalen Musikerlaufbahn erfüllt: Immer wieder machen Rolandos Schützlinge in der Klassik-Szene von sich reden. So werden beispielsweise in der September-Ausgabe der Fachzeitschrift "Fono Forum" allein drei ehemalige "Stars von morgen" im Interview präsentiert: Die beiden Sopranistinnen Hanna-Elisabeth Müller und Regula Mühlemann sowie die virtuose Pianistin Sophie Pacini. Wie sich Leben und Karriere nach dem und durch den Auftritt bei "Stars von morgen" entwickelt haben, erzählen einige der erfolgreichsten und schillerndsten junge Solisten und Ensembles. Es finden sich Antworten auf die spannende Frage: Haben sich für jeden der Musiker auch wirklich alle Hoffnungen erfüllt? Rolando Villazón besucht seine ehemaligen Gäste bei Auftritten auf bedeutenden Bühnen und in großen Konzerthäusern und präsentiert mitreißende Konzerterlebnisse ebenso wie charmante Garderobenplaudereien. Neben tiefen Einblicken in die Mechanik des Klassik-Betriebs, wird der Zuschauer auch Zeuge menschlich berührender Momente und Impressionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rolando Villazón Gäste: Gäste: Olga Peretyatko, Pretty Yende Originaltitel: Stars von morgen revisited Regie: Martin Schneider

