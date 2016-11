ARTE 21:35 bis 23:35 Historienfilm Michael Kohlhaas F, D 2013 Nach der Novelle von Heinrich von Kleist Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mads Mikkelsen in einer stilisierten, wuchtigen Adaption von Heinrich von Kleists Novelle um den betrogenen Pferdehändler, der gegen die Herrschenden aufbegehrt: Pferdehändler Kohlhaas führt mit seiner Familie auf dem eigenen Hof ein glückliches Leben. Da verlangt der Verwalter des neuen Barons eines Tages ohne rechtliche Grundlage einen Passierschein. Kohlhaas muss zwei Rappen als Pfand zurücklassen, die er später in miserablem Zustand zurücknehmen soll. Gegen dieses Unrecht reicht der Mann erfolglos Klage ein. Als seine Frau dann noch nach Misshandlungen der Untergebenen des Lehnsherrn stirbt, begibt er sich mit seinen Getreuen auf einen Feldzug gegen die Herrschenden und hält das Land in Atem. Feinfühlig und zugleich fulminant verfilmt der Franzose Arnaud des Pallières Heinrich von Kleists Novelle, verlegt die Handlung aus dem 16. Jahrhundert von Brandenburg und Sachsen in die Cevennen, eine karge Region wie geschaffen für diese Tragödie eines aufrechten Mannes, dargestellt vom ideal besetzten, groß aufspielenden Mads Mikkelsen. Mit: Mads Mikkelsen (Michael Kohlhaas), Bruno Ganz (Gouverneur), Denis Lavant (Theologe), Mélusine Mayance (Lisbeth), David Kross (Prediger), Delphine Chuillot (Judith), Sergi Lopez (Manchot), Amira Casar (Äbtissin), David Bennent (César), Paul Bartel (Jérémie), Roxane Duran (Prinzessin), Swann Arlaud (Baron), Jacques Nolot (Advokat), Richard Capelle (Zwilling), Nicolas Capelle (Zwilling), Guillaume Delaunay (Hüne). Frankreich/Deutschland, Literatur-Verfilmung, 2013 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mads Mikkelsen (Michael Kohlhaas) Bruno Ganz (Der Gouverneur) Denis Lavant (Der Theologe) Mélusine Mayance (Lisbeth) David Kross (Der Prediger) Delphine Chuillot (Judith) Sergi López (Der Armlose) Originaltitel: Michael Kohlhaas Regie: Arnaud des Pallières Drehbuch: Christelle Berthevas, Arnaud des Pallières Kamera: Jeanne Lapoirie Musik: Martin Wheeler, The Witches Altersempfehlung: ab 12