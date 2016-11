ARTE 05:00 bis 06:00 Magazin Kurzschluss - Das Magazin Schwerpunkt "Mein Tagebuch" / Begegnung: Arnaud des Pallières / Short Cuts: Michael Kohlhaas / Begegnung: Agnès Varda / "Diane Wellington" von Arnaud des Pallières / "Über Elise" von Stefano Ridolfi / "Kleiner Tod" von Antoine Bieber / "Die Straße am Ende der Welt" von Anaïs Le Berre und Lucile Prin F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken 1)Begegnung Arnaud des Pallières Kurzschluss hat den Filmemacher Arnaud des Pallières getroffen. Er ist der Regisseur von "Diane Wellington" und von "Michael Kohlhaas", der 2013 im offiziellen Wettbewerb des Filmfestivals von Cannes lief und am 27. November auf ARTE ausgestrahlt wird. 2)Short Cuts Michael Kohlhaas Loïc Espuche, der junge Regisseur von "Aus dem Nest gefallen", fasst für uns den Film "Michael Kohlhaas" von Arnaud des Pallières in einer animierten Minute zusammen. 3)Begegnung Agnès Varda Die Filmemacherin Agnès Varda spricht über das Thema des filmischen Tagebuchs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Court-circuit

