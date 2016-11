National Geographic Wildlife 02:30 bis 03:15 Dokumentation Haie auf Angriff Jäger der Golfküste USA 2015 2016-12-26 00:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Mehr als 49 Haiarten leben im Golf von Mexiko. In der Vergangenheit hielten sie sich meist von Menschen fern. Doch 2005 änderte sich das. In den zuvor sicheren Küstengewässern von Florida fiel ein 14-jähriges Mädchen einem Hai zum Opfer. Zwei Tage später wurde nicht weit entfernt ein weiterer Teenager schwer verletzt. Allein in diesem einen Jahr vervierfachte sich die Zahl der Haiangriffe. Doch was hatte sich geändert, dass die einst so ruhigen Küstenabschnitte plötzlich so gefährlich wurden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: When Sharks Attack