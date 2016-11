National Geographic Wildlife 14:25 bis 15:15 Dokumentation Schlangen-Alarm Mamba im Schrank! SA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In Durban gehören Schlangen zum Alltag. Besonders im Sommer ist die Gefahr groß, dass plötzlich gefährliche Reptilien in Wohnungen, Büros und Fabriken auftauchen. Schlangenjäger Simon Keys und seine Freundin, die Herpetologin Siouxsie Gillett, haben dann alle Hände voll zu tun. Dabei will Simon die Tiere nicht nur fangen, er will sie auch dorthin zurückbringen, wo sie hingehören: in die Wildnis. In dieser Folge wird das Paar zu einem besonders kritischen Fall gerufen. Ein Mann wurde vor dem Fernseher von einer fast drei Meter langen Schwarzen Mamba überrascht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Snakes In the City