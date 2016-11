Disney XD 17:45 bis 18:05 Trickserie The Super Hero Squad Show So wählt denn das Böse! USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Wiederwahl des Bürgermeisters geht schief, wenn Eierkopf durch einen Erdrutsch gewinnt. Aber seine Regierung am Rathaus macht das Leben in der Superhero-Stadt zu einem bürokratischen Albtraum für Helden und Bösewichte gleich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Super Hero Squad Show Regie: Patty Shinagawa, Mitch Schauer Drehbuch: Tad Stones Altersempfehlung: ab 6