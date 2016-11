TNT Comedy 22:05 bis 22:30 Comedyserie Parks and Recreation Tom geht baden USA 2011 16:9 Merken April und Andy veranstalten eine Halloween-Party. Ben wusste nichts davon und ist außer sich. Indessen hat Leslie Tom gebeten, für sie eine Wahlveranstaltung zu organisieren. Doch Tom nützt die Veranstaltung nur als Werbe-Plattform für seine eigene Firma. Von Leslie zur Rede gestellt, gesteht er den Bankrott seines Unternehmens. Dennoch will er Leslie unbedingt bei ihrer Kandidatur unterstützen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Katie Dippold Kamera: John Inwood Musik: Mark Rivers

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 364 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 174 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 94 Min. Das Schwiegermonster

Komödie

Sat.1 02:05 bis 03:40

Seit 59 Min.