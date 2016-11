TNT Comedy 05:30 bis 06:00 Comedyserie Girls Königin für zwei Tage USA 2016 16:9 Merken Hannah begleitet ihre Mutter über das Wochenende zu einer Veranstaltung, die nur für Frauen ausgerichtet ist. Dort will sich Loreen über ihr künftiges Leben mit Hannahs Vater Klarheit verschaffen. Shoshanna erhält in Tokio Besuch von ihrer ehemaligen Chefin, die sich bei ihr wegen ihrer Kündigung entschuldigt. In New York haben Adam und Jessa indes ihre anfänglichen Hemmungen überwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lena Dunham (Hannah Horvath) Jemima Kirke (Jessa Johansson) Zosia Mamet (Shoshanna Shapiro) Adam Driver (Adam Sackler) Aidy Bryant (Abigail) Hiro Mizushima (Yoshi Kadokura) Becky Ann Baker (Loreen Horvath) Originaltitel: Girls Regie: Jesse Peretz Drehbuch: Tami Sagher Kamera: Tim Ives Musik: Michael Penn

