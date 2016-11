Grizzly Boog führt ein von keinerlei Stress beschattetes Dasein in der Garage von Parkrangerin und Tierpflegemutter Beth. Er speist dreimal am Tag und geht nicht ohne ein Kuscheltier ins Bett. Umso radikaler die Umstellung, als der Bär nach ein paar Eskapaden mit dem befreundeten Hirsch Elliot zurück in die Natur befördert wird - und zwar ausgerechnet zur beginnenden Jagdsaison.

Und noch ein turbulentes Tierabenteuer im CGI-Format passend zur Vorweihnachtszeit. Roger Allers, Regisseur von "Der König der Löwen", und Jill Culton, Mitarbeiterin bei Pixar-Hits wie "Toy Story" und "Die Monster AG", zeichnen verantwortlich. Jürgen Vogel, Thomas Heinze und Alexandra Neldel leihen der deutschen Version ihre Stimme.