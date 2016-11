Universal Channel 21:00 bis 23:10 Filme Jobs - Die Erfolgsstory von Steve Jobs USA, CH 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1976 steht die Welt vor einer technischen Revolution von der sie nichts ahnt: Steve Jobs hat eben sein Physik- und Literaturstudium hingeschmissen und sich mit seinem Freund Steve Wozniak in die Garage seiner Eltern zurückgezogen. Dort entsteht das erste Produkt mit dem weltbekannten angebissenen Apfellogo - der Apple 1 von denen die Bastler-Freunde 200 Stück per Hand verschrauben und persönlich zustellen. Das ist der Startschuss einer steilen Karriere, die aus einem technikbegeisterten jungen Mann einen genialen Marketingstrategen und Multimillionär macht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ashton Kutcher (Steve Jobs) Dermot Mulroney (Mike Markkula) Josh Gad (Steve Wozniak) Lukas Haas (Daniel Kottke) J.K. Simmons (Arthur Rock) James Woods (Jack Dudman) Matthew Modine (John Sculley) Originaltitel: Jobs Regie: Joshua Michael Stern Drehbuch: Matt Whiteley Kamera: Russell Carpenter Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6