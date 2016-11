National Geographic 02:40 bis 03:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Wettlauf gegen das Feuer CDN 2015 2016-12-24 19:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Als die Boeing 747 des UPS-Frachtfluges 6 am 3. September 2010 in Dubai abhebt, ertönt an Bord plötzlich Feueralarm. Nachdem die Versuche, die Flammen unter Kontrolle zu bringen, gescheitert sind, bleibt den Piloten keine andere Wahl: Die schwere Maschine muss so schnell wie möglich zurück auf den Boden. Doch beim erneuten Anflug dringt Rauch ins Cockpit und vernebelt den Piloten die Sicht. Dann versagt auch noch die Sauerstoffversorgung, und bald ist nur noch der Erste Offizier in der Lage, das Flugzeug zu steuern. Es beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation