Drogen im Visier Dallas Dope Cowboys USA 2014 Auf ihrer Suche nach hochwertigen Substanzen kommen verzweifelte Drogenkonsumenten von so weit entfernten Städten wie Atlanta oder Chicago nach Dallas. Drogendealer können hier das große Geld machen, wie beispielsweise der Gangster "Bulldog". In seinem Laden läuft das Geschäft rund um die Uhr. Und hier wird alles angeboten, von Haschisch bis Crack. Junge Drogendealer nehmen die Gefahr in Kauf, ihre Geschäfte auf der Straße zu machen. In Texas gibt es 100.000 Gang-Mitglieder. Der Wettbewerb im Drogengeschäft ist hart und gefährlich: Dallas hat eine der höchsten Mordraten in den USA. Originaltitel: Drugs Inc.