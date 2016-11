National Geographic 21:00 bis 21:55 Dokumentation MARS Zeitdruck USA 2016 2016-11-27 01:05 Stereo 16:9 HDTV Merken 2033: Der Erfolg der Daedalus-Mission steht auf dem Spiel, denn den Astronauten ist es bislang nicht gelungen, einen permanenten Unterschlupf zu finden, der ihnen Schutz vor der Strahlung auf der Marsoberfläche bietet. Die Zeit drängt. Ohne geeigneten Standort für die geplante Siedlung müssten sie die Mission vorzeitig abbrechen. In der Gegenwart stellt "MARS" ein Projekt der ESA und der russischen Raumfahrtagentur Roscosmos vor: Ein Mars-Orbiter soll die Oberfläche des Planeten so genau wie nie zuvor vermessen - die Voraussetzung, um einen Standort für künftige Mars-Siedlungen ausfindig zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mars

