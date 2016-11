National Geographic 17:55 bis 18:25 Dokumentation Vergessene Schätze Versiegte Öl-Banken USA 2012 2016-12-04 11:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Im 19. Jahrhundert war Oil City, Pennsylvania, eines der wichtigsten Zentren der Ölförderung in den USA. Um ihre Finanzinteressen zu wahren, benötigten die Ölbarone natürlich auch eine gesunde Finanzstruktur vor Ort - und eine der Banken, die damals aus dem Boden schossen, steht immer noch. Das lange geschlossene und längst vergessene Gebäude reizt Jay ganz besonders: Er ist sicher, dass sich im Inneren einige historische Schätze befinden. Und tatsächlich, vom Kassenautomaten bis zur altertümlichen Briefrutsche finden sich allerlei Dinge, die in den Büros der "guten alten Zeit" unabdingbar waren. Das Beste wartet aber auf dem Dach: bis heute liegt hier ein prachtvoll gestalteter Fahnenmast, der einst über der Bank thronte. Das gute Stück ist zwar augenscheinlich wertvoll, aufgrund seiner Abmessungen und des Gewichts aber nur schwer zu transportieren. Um das Unmögliche möglich zu machen, müssen sich Jay und Co. einiges einfallen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abandoned