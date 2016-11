National Geographic 15:00 bis 15:50 Dokumentation UFO-Jäger UFO-Mekka Texas USA 2011 2016-12-03 08:30 Stereo 16:9 HDTV Merken In den USA sind die Dinge stets eine Nummer größer als anderswo - und am allergrößten ist alles im Bundesstaat Texas. Das gilt auch für den Bereich der UFO-Wissenschaften. So sollen am Himmel des "Lone Star State" gigantische Lichterscheinungen gesichtet worden sein, die von vielen Beobachtern rasch als außerirdische Raumschiffe identifiziert wurden. Ryder, Ben und James gehen insgesamt 30 Zeugenaussagen nach und schauen sich auf einer Lichtung um, über der die vermeintlichen UFOs aufgetaucht sein sollen. Tatsächlich glaubt Ryder schon bald, etwas Seltsames am Himmel entdeckt zu haben. Sie vereinbart einen Termin mit dem Piloten Steve Allen, der wichtige Hinweise für des Rätsels Lösung beisteuert: Steve demonstriert den UFO-Jägern, was möglicherweise am Himmel über Texas passiert sein könnte. Nach seiner Theorie kann es sich bei den "UFO-Sichtungen" nur um zwei Flugzeuge gehandelt haben, die in einer seltenen Formation geflogen sind, so dass sie am Boden als ein einzelnes, gigantisches Flugobjekt wahrgenommen werden konnten. Doch lässt sich diese Erklärung beweisen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chasing UFOs